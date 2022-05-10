«التموين»: ارتفاع توريد القمح في الإسكندرية إلى 6 آلاف طن حتى الآن

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، جولات عدة على صوامع تخزين الأقماح، والمرور ومتابعة أعمال لجان الاستلام على مستوى المحافظة، والتي بلغت حصيلة توريدها 6 آلاف طن حتى الوقت الراهن.

جاء ذلك برفقة عضو هيئة الرقابة الإدارية يرافقهم قيادات المديرية جمال عمار وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب.

6 لجان لتوريد القمح في الإسكندرية

وتكونت لجان الاستلام على مستوى الإسكندرية من عضو من مديرية التموين وعضو من الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية وعضو من الجهة المسوقة من خلال عدد 6 لجان على مستوى المحافظة.

ومر سعد الله على صومعة السلام، وتم متابعة مراحل استلام القمح بدء من الوزن والاطلاع على المستندات، والفرز والتقريط لمعرفة نسبة النقاوة وكذلك قياس درجات الرطوبة و التفريغ على النقرة.

المرور على صوامع القمح

كما تفقد «بنكر السلام» ومتابعة عمليات التفريغ و التخزين كذلك تم الاستماع الى الشرح التفصيلي لمرحلة التخزين على لوحة التحكم الرئيسية، فيما توجهت الجولات إلى صومعة الكينج مريوط بمنطقة الناصرية و مقابلة اللجنة المشكلة للاستلام.

واختتمت الجولات بزيارة صومعة المتحدة بمنطقة الناصرية ومتابعة أعمال لجنة الاستلام والإستماع إلى مسؤولي شركة المطاحن، وتمت متابعة جميع مراحل الاستلام داخل الصومعة وكذلك بنكر شمال القاهرة وبنجر جنوب القاهرة والاستماع إلى شرح وافٍ من الفنيين المختصين ومتابعة الكميات المسلمة حتى الآن.