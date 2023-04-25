توريد القمح في الإسكندرية غدا.. 3 صوامع و4 بناكر لاستقبال 208 آلاف طن

استعدت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلي في الإسكندرية لهذا العام، حيث يبدأ الموسم يوم الخميس الموافق 27 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

سعة توريد القمح في الإسكندرية

واستعدت المديرية لعملية توريد القمح في الإسكندرية، بسعات تخزينية متميزة عبر 3 صوامع و4 بناكر ليكون إجمالي السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة عدد 7 لجان بإجمالي سعتها 208 آلاف و180 طنا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

وبحسب بيان مديرية التموين في الإسكندرية، فإن صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالي سعتها 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال الأقماح المحلية سعة 30 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالي سعتها 60 ألف طن، جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن، جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية.

بناكر توريد القمح في الإسكندرية

كذلك جرت معاينة واعتماد 4 بناكر وهي:

- بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن، وكامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية.

- بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية.

- بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15700 طن إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية.

- بنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 12500 طن إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2023.