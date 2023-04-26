سعر توريد القمح في الإسكندرية.. وتشكيل لجان لاستلام المحصول من المزارعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن سعر توريد القمح في الإسكندرية 2023 وتفاصيل اللجان المنوطة باستقبال القمح خلال مرحلة التوريد، حيث بلغ عددها 7 لجان على مستوى المدينة الساحلية في الآونة حتى أغسطس المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية سعر توريد القمح في الإسكندرية 2023 وتفاصيل تشكيل لجان الاستقبال بحسب البيان الرسمي من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية.

أسعار توريد أردب القمح في الإسكندرية

وتم تحديد أسعار توريد أردب القمح المحلى حسب رتبة التوريد والتى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية:

- أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه.

- أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها.

- أردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

تشكيل لجان توريد القمح في الإسكندرية

وقد تم تشكيل 7 لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية، مكونة من 6 أعضاء تشكيلهم كالآتي:

- عضو من مديرية التموين «رئيسا».

- عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء

- عضو من مديرية الزراعة

- عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)

- عضو من الجمعية القبانية

- عضو من البورصة السلعية

مواعيد توريد القمح في الإسكندرية

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، على أن يتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أى معوقات تواجه عمليات التوريد.