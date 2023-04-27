رسمياً.. 6 خطوات لربط بطاقات ميزة بتطبيق «إنستاباي» لتحويل الأموال

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» برعاية البنك المركزي المصري، إتاحة التسجيل ببطاقة ميزة مسبقة الدفع في تطبيق تحويل الأموال لحظياً «إنستاباي»، وذلك في تنويه على حسابها بموقع فيسبوك.

وشرحت «إنستاباي» الخطوات اللازمة لتسجيل بطاقة ميزة مسبقة الدفع، والحصول على الخدمات التي يوفرها من قبيل التحويل اللحظي والتحقق من الرصيد وكشف الحساب، على النحو التالي:

1 – افتح التطبيق، واضغط إرسال رسالة.

2- تحقق من استخدامك نفس رقم الهاتف المحمول المسجل في بطاقة ميزة.

3 - من قائمة البنوك اختر البنك الخاص بك، وبعدها قم بإدخال الـ16 رقم ببطاقة ميزة والرقم السري الخاص بالبطاقة.

4 - اختر حساب بطاقة ميزة الذي سيظهر لك.

5 - قم بإنشاء الـIPA (عنوان الدفع اللحظي) ويكون على هيئةName@Instapay.6 – ستصلك رسالة بها OTP (رقم سري) لاستخدامه لمرة واحدة بهدف إنشاء رقم سري للحساب (IPN PIN).

بنوك تقدم خدمة بطاقات ميزة

وأشارت إلى أن القائمة الآتية من البنك، ضمن شبكة التحويل اللحظي: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك الإسكندرية - بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB- البنك العربي - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB- البنك المصري الخليجي EG Bank- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB- المصرف العربي الدولي AIB- بنك التجاري وفا - البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank- بنك البركة - بنك فيصل الإسلامي- بنك HSBC - بنك الإسكان والتعمير- البنك الأهلي الكويتي- بنك أبوظبي الإسلامي- البنك الأهلي المتّحد- البنك العقاري المصري العربي- بنك الكويت الوطني- بنك قناة السويس- المصرف المتّحد- بنك أبوظبي الأول- بنك أبوظبي التجاريADCB.»