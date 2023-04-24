تفاصيل الحصول على بطاقة ميزة من بنك قناة السويس والمميزات

كشف بنك قناة السويس عن تفاصيل بطاقة ميزة التي تقدم خدمات مصرفية لجميع المصريين، بحسب وصف البنك، حيث إنها مصممة لضمان الأمان والحماية.

وبطاقة ميزة للخصم المباشر من بنك قناة السويس هي البطاقة المربوطة بالحساب الجاري أو حساب التوفير والتي تتيح للعميل سهولة إدارة ومتابعة الحساب وسحب المبالغ النقدية وإجراء المعاملات المصرفية الأخرى.

تفاصيل بطاقة ميزة

وتأتي بطاقة مـيـزة في إطار الجهود التي يبذلها بنك قناة السويس لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

مميزات بطاقة ميزة

- تقبل البطاقة محليًا عند أكثر من 88 ألف تاجر لإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) وأكثر من 13 ألف ماكينة صارف آلي داخل مصر.

- تقبل البطاقة في الشراء عبر الإنترنت محليًا.

- متاحة لأي عميل يحمل بطاقة الرقم القومي.

- يتم إصدارها لتحويل مرتبات موظفي الهيئات الحكومية وموظفي الشركات وتعد هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لتحويل مرتبات العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية وموظفي الشركات بغض النظر عن قيمة الرواتب .

- تقبل البطاقة في دفع المدفوعات الحكومية في جمهورية مصر العربية.

- خدمة الرسائل القصيرة مجانا مع أي معاملة سحب نقدي أو مشتريات أو شراء عبر الإنترنت لمساعدتك في مراقبة معاملات بطاقتك على الفور.

- البطاقات تعمل بتقنية الشريحة الذكية واللا تلامسية لتقديم أعلى مستويات الأمان.

- أداة بديلة آمنة ومريحة للتعامل النقدي.

المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة

يحتاج بنك قناة السويس للحصول على بطاقة ميزة إلى نموذج طلب بطاقة الخصم وأوراق فتح الحساب البنكي.