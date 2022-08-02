فتح حساب بنكي مجانا.. بنك مصر يتحمل المصروفات مع إصدار بطاقة ميزة

فتح حساب بنكي مجانا، خدمة مجانية جديدة يقدمها بنك مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2022، في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي اتساقا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمنح بنك مصر خدمة فتح حساب بنكي مجانا، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف إلى تمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان.

وقال بنك مصر في بيان رسمي إن فتح حساب بنكي مجانا يوفر عددا كبيرا من المزايا للعميل خصوصا العملاء من فئة الشباب أكبر شرائح المجتمع المصري حاليا، ومنها فتح حساب بنكي مجانا دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات.

بنك مصر يتحمل مصاريف فتح حساب بنكي مجانا

وأضاف «بنك مصر» أن عند عملية فتح حساب بنكي مجانا يتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا.

وتابع بنك مصر أنه بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما «TEENS» ضمن برنامج الشباب مع إمكانية استخدامها في المشتريات من خلال المنافذ التجارية أو أونلاين من خلال الانترنت دون الحاجة لفتح الحسابات.

فتح حساب بنكي مجانا للسن من 16 عاما إلى 21 عاما مع إصدار بطاقة «BM»

بينما بالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 21 عاما يتم فتح حساب بنكي مجانا مع إصدار بطاقة «BM» مجانا، بالنسبة للعملاء من سن 21 عاما إلى 35 عاما يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة «GO »، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20 % من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.