31 أغسطس.. آخر موعد لتحويل بطاقة صرف المعاش الزرقاء لـ«ميزة»

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لتحويل بطاقة صرف المعاش إلى بطاقة ميزة، ما جعل العديد من المواطنين المهتمين بذلك، يتساءلون عن آخر موعد لتحويل البطاقة، حتى يستطيعون صرف المعاش الخاص بهم دون أن يتم رفض الطلب الخاص بهم نتيجة لإيقاف الكارت.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير، آخر موعد لتحويل بطاقة صرف المعاش إلى بطاقة ميزة، حتى يستطيع أصحاب المعاشات تحويلها قبل المهلة المحددة، وفق ما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، التي جاءت كالتالي:

آخر موعد لتحويل بطاقة المعاش الزرقاء البلاستيكية لبطاقة ميزة

حددت هيئة التامينات الاجتماعية، آخر موعد لتحويل بطاقة المعاش الزرقاء لبطاقة ميزة، ليكون 31 أغسطس الجاري من عام 2022، على أن يتم إيقاف البطاقة القديمة التي يتم صرف المعاش بها بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، ما يعني أن من تجاهلوا تحويل البطاقة البلاستيكية لـ «ميزة»، لن يستطيعوا صرف المعاش الخاص بهم إلا بعد تحويلها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أيضًا، أنه من المتوقع أن يبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل، يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، ويستمر صرف المعاشات الخاصة بشهر سبتمبر على مدار الأيام المتتالية، كما أن هناك الكثير من البنوك وماكينات الصراف الآلي تستعد الآن إلى صرف المعاشات في الموعد المحدد.