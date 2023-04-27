«مياه الإسكندرية» توفر سيارات الخدمة المتنقلة للعملاء.. اعرف أماكنها ومواعيدها

أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء وتقديم جميع الخدمات لهم كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، في ظل التسهيلات التي تقدمها لأهالي الإسكندرية في التعامل مع الشركة، وجرى الدفع بسيارات متنقلة ووضعها لخدمة العملاء في بعض أحياء الإسكندرية وخاصة التي بها كثافة سكانية عالية.

سيارات متنقلة لخدمة عملاء مياه الشرب بالإسكندرية

وقال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الشركة وفرت سيارات خدمة العملاء المتنقلة تمركز السيارات من يوم 26 ليوم 30 ابريل للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن سيارات مياه الإسكندرية

وأضاف رئيس مياه الإسكندرية أن تمركز السيارات من يوم 26 أبريل حتى 30 أبريل وأماكنها كالتالي:

- سيارة عملاء مياه شرق: امام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا لـ8 مساء.

- سيارة وسط: بشاير الخير 3 - القباري - امام مسجد الشهيد إلهامي تستمر من 9 صباحا إلى 8 مساء.

- سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتي 3 ونصف عصرا.

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا حتى 9 مساء، ويوم الجمعة من 2 ظهرا حتى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

وقدمت شركة مياه الإسكندرية أرقام هواتف للتواصل بين المواطنين والشركة، وهي كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005.

- سيارة وسط 01275918001 .

- سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة

وأوضح رئيس شركة مياه الإسكندرية عن تقديم السيارات المتنقلة لخدمة العملاء في الإسكندرية عدة خدمات للمواطنين، وهي كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات للوحدات السكنية.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

ويتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.