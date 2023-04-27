حملات توعية إلكترونية حول أهمية مياه الشرب بالغربية

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة الغربية بالتعاون وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية عدة حملات إلكترونية تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

تقديم الدعم

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلي أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا .

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وصلات المياه

وأشار شعبان إلى أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250 جنيها، أو على أقساط ممتدة تصل لمده 15 شهرا بمبلغ (360) جنيها شهريا بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الغربية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

توزيع مواد غذائية

وأعلنت جمعية الأورمان بالغربية، الأسبوع الماضي، الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم بأغلب أرجاء ومراكز وقري المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وتم توزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية على مستوي جميع مراكز محافظة الغربية بالمجان، وشمل التوزيع الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على كاهل هذه الأسر وإدخال الفرحة إلي قلوبهم وتوفير السلع الأساسية لهم.