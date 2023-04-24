قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في السويس.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، قطع المياه اليوم بدءًا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباح غد الثلاثاء، عن 11منطقة في الجناين بالسويس.

وأوضحت الشركة أن المناطق التي سينقطع عنها المياه هي: «عمر بن الخطاب - الألبان القديمة - كفر حودة - العمدة - أبوسيال - الألبان الجديدة - أبو عارف - الحطابة - سكة البنا - الجوهري - قرية عامر».

كسر مفاجي بخط طرد محطة صرف الجبلايات

وذكرت شركة مياه الشرب في منشور عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قطع المياه بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط طرد محطة صرف صحي الجبلايات قطر 800 مم بمنطقة الجناين في محافظة السويس.

توفير سيارات مياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدا قيام الشركة بتوفير سيارات مياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.