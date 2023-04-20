«مياه الإسكندرية» تعلن أسماء الفائزين لليوم 27 في المسابقة الثقافية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أسماء الفائزين في اليوم السابع والعشرين من رمضان 1444هجري - 2023 ميلادي بالمسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة تحت رعاية المهندس احمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

اختيار 3 فائزين من خلال الموقع الإلكتروني من إجمالي 680 مرشحًا

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنَّه تمّ اختيار 3 فائزين إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني من اجمالي 680 مرشحًا، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.

وجاءت أسماء الفائزين لليوم السابع والعشرين من رمضان في المسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة كالتالي:

- الفائز الأول: نرمين محمد محمد شمس.

- الفائز الثاني: حسام ربيع كامل حسين.

- الفائز الثالث: جودي محمد عادل.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية، كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول، بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.