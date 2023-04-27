نائب محافظ البحيرة تبحث شكاوى الأهالي: نعمل لخدمة المواطن

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لقاء مع المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام بالمحافظة، وبحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة الصحة ومسؤلي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والإسعاف والتأمين الصحي ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

والتقت نائب المحافظ بـ31 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وعرض كل مواطن مشاكله واحتياجاته، وجرى التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية.

يأتي تلك اللقاء الأسبوعي لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت في 26 حالة مساعدة مالية وتجديد مساعده، وحالة توفير جلسات علاج طبيعي وحالة توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى و5 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء و5 حالات فرص عمل و5 حالات عمل أكشاك من الوحده المحلية، وحالة أجهزة تعويضية.

كما جرى توجيه حالة لمعهد الأورام و12 طلبا خاصا بالصحة لإجراء عمليات وفحوصات طبية، بالإضافة لحالتين للتأمينات الاجتماعية لإنهاء إجراءات صرف المعاش وحاله لإدارة المرور.

وشددت نائب محافظ البحيرة على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع، وتحسين الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرة الى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم.