إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي البحيرة»

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 13 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، ونُقلوا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وجرى تحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «دهم. ع ال»، 16 سنة، و«على ح. خ »، 26 سنة، و«شهاب ش .ص»، 22 سنة، و«يوسف ع .ح»، 19 سنة، و«سمير ب. ع»، 28 سنة، و«محمود ش. ال»، 18 سنة، و«إياد م .خ»، 19 سنة، و«السيد ع. ال»، 21 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

ونُقل المصابون جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.