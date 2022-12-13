رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مجمع السلمانية الطبي بالبحرين

أجرى وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة تفقدية لعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية المطبِقة حاليًا نظام الضمان الصحي البحريني، وعددها 5 مراكز رعاية أولية من أصل 27 في المملكة.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية، في فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحي، والمنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، يرافقه خلالها الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.

وزار الوفد مستشفيين من أكبر المستشفيات بمملكة البحرين، وهما «مستشفى الملك حمد الجامعي، مجمع السلمانية الطبي»، بهدف الإطلاع على نظام خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين، وكيفية تطبيق نظام الضمان الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتوفير خدمات الرعاية والعلاج وفق أفضل المعايير الطبية، وبأعلى مستويات الجودة.

وأشار السبكي، إلى أن مستشفى الملك حمد الجامعي من أكبر المستشفيات بالمملكة، بطاقة استيعابية 400 سرير، وتضم عددا من مراكز التميز في جراحات «القلب، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب»، ومركز البحرين للأورام.

والتقى السبكي، مع قيادات مستشفى الملك حمد الجامعي، والتي تدار من خلال إدارة الخدمات الطبية لقوة الدفاع البحريني، وهم اللواء أ.د هشام يوسف علي الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشئون الطبية، والدكتور دلال الحسن، مدير مركز التعليم والإتقان ومدير عام الشئون الإدارية، والبروفوسير الياس فاضل، مدير مركز البحرين للأورام، والدكتور هاني فارس، مدير المستشفى ورئيس الإدارة الطبية وقسم الصيدلة وقسم السجلات الطبية، والدكتور محمد هلال، رئيس نظم المعلومات الصحية، والنقيب أحمد التميمي، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، وعدد من قيادات المستشفى.

إي هوب.. نظام إلكتروني لإدارة المستشفيات

وتفقد السبكي، الأقسام المختلفة بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث اطلع على السيستم الإلكتروني بالمستشفى إي هوب «eHOpe»، وهو نظام إدارة المستشفيات الإلكتروني المتكامل، يعمل على تأمين خدمة متكاملة لتحسين كفاءة وفعالية مؤسسات الرعاية الصحية، ويعد من أحدث الأنظمة في إدارة العمليات الإكلينيكية بشكل إلكتروني بالكامل. كما تفقد أقسام العمليات والأشعة والصيدلية وصرف الدواء ومركز الأورام بالمستشفى.

واطلع السبكي، على إمكانات مجمع السلمانية الطبي من أقسام مختلفة، مشيرا إلى أنه أكبر مجمع طبي بالمملكة البحرينية يعمل بطاقة استيعابية 1200 سرير، ويقدم كافة التخصصات الطبية، ويشرف عليه المجلس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.

نظام ربط مع مراكز الرعاية الصحية الأولية

وتفقد السبكي، أقسام الطوارئ الجديدة بمجمع السلمانية الطبي، وغرف العمليات الحديثة بالمجمع والبالغ عددها (16) مقرر زيادتها إلى (25) غرفة، كما تفقَّد الأقسام الداخلية بالمجمع، ونظام المعامل، ونظام الربط مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنصات التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأكد أهمية الزيارة الميدانية لكبرى المستشفيات في المملكة البحرينية للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية وتطبيق نظام الضمان الصحي البحريني.

وتابع: نحرص على توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية في مصر، ونعمل على فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات مع المستشفيات والمراكز المتميزة للعلاج، لمواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في قطاع الرعاية الصحية ومواكبته لمختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية.

وأكمل: مصر تمتلك كافة القدرات لبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، والرئيس عبدالفتاح السيسي يقود إصلاحًا صحيًا شاملًا غير مسبوق في الدولة المصرية، ولولا الإرادة السياسية ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية.

وأكد توجيه القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في شتى مجالات الرعاية الصحية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.