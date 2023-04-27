محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تنفيذ طريق دسوق المزدوج خلال 45 يوما

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الـ800 متر المتبقية من طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج والتي تربط بين الطريق وطريق «قلين - ميت الديبة»، وسيتم الانتهاء تماماً من هذه المسافة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى خلال 45 يوماً، وذلك بحضور المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

المرحلة الأولى من طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج

وأكد المحافظ، أن المرحلة الأولى من طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج بطول 10 كيلومترات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجار العمل في مسافة 800 متر لربط الطريق بطريق «قلين - ميت الديبة»، بعد الانتهاء من 100 متر.

مليار و70 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من المشروع

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيُتابع خلال 45 يوما، المقبلة أعمال الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل، بتكلفة مليار و70 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أنه يُجري حالياً الانتهاء من طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج، وتصل تكاليف عمليات إنشاء هذا الطريق بطول 35 كيلو متراً إلي مليار و70 مليون جنيه، ويضم هذا الطريق 12 كوبري علويا أعلى خطوط السكة الحديد والمجاري المائية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.