إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «كفر الشيخ - دسوق»

أُصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق «كفر الشيخ - دسوق» الدولي الجديد، بمحافظة كفر الشيخ، عدة مرات أثناء سيرها، وأسرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 8 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة، وجميعهم مقيمين بمركز فوه، لانقلاب سيارة ميكروباص، لعدة مرات على طريق «كفر الشيخ - دسوق» الدولي الجديد، والذي لم يجر العمل به بشكل رسمي، وجرى غلقه في الفترة الماضية عدة مرات بسبب تكرار الحوادث والأعمال الإنشائية التي تُجري بالطريق، من قبل أجهزة الحكم المحلي وإدارة المرور.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «ع.م.ج»، 50 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ع.ا.م.ج»، 54 عاماً، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأُصيبت «آ.ح.ا.أ»، 18 عاماً، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س.ا.ا»، 36 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أًصيب «ع.م.ك»، 44 عاماً، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«و.م.و»، 22 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«ع.ح.د»، 19 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«م.ع.ا.ا»، 57 عاماً، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم الخدمات الطبية للمصابين

ووجّه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كل الرعاية الطبية للمصابين الـ8، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق «كفر الشيخ - دسوق» الدولي الجديد، حيث جرى نقلهم عن طريق سيارت الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.