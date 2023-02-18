وفاة محامي متأثرا بإصابته في تصادم سيارتين على طريق «كفر الشيخ - دسوق»

ارتفعت وفيات حادث تصادم طريق «كفر الشيخ - دسوق» بمحافظة كفر الشيخ، ليُصبح عدد المحامين المتوفين ثلاثة، وذلك إثر تصادم سيارة بأخرى كان يقلها أربعة محامين من مركز دسوق كانوا في طريقهم إلى محكمة كفر الشيخ، الأحد الماضي، وتوفي اثنان وأصيب آخران، وتوفي المحامي الثالث اليوم.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن المحامي الثالث المتوفى اليوم هو «ع.ر.ر.س»، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وتوفي منذ قليل داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل حادث تصادم كفر الشيخ

وكان طريق «كفر الشيخ - دسوق» الدولي الجديد شهد حادث تصادم بين سيارتين إحداهما كان يستقلها 4 محامين من أبناء مركز ومدينة دسوق، وتوفي 2 وقت الحادث، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف، يوم الأحد الماضي.