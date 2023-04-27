الرئيس السيسي: اتفقت على ترسيخ وتطوير العلاقات مع المستشار النمساوي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه اتفق مع مستشار النمسا كارل نيهامر على العمل معا خلال الفترة المقبلة على ترسيخ وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:«لقد كان لقائي اليوم بمستشار النمسا فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، حيث تلاقت رؤانا على أهمية هذا التشاور المثمر والتنسيق المستمر بيننا كشركاء وأصدقاء للتعامل مع التحديات العديدة وغير المسبوقة التي تواجه المجتمع الدولي».

وتابع: «تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين، واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالميا، وهي التداعيات التي عانت منها ولاتزال الدول الأقل نموا».

التوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة

وأشار إلى أنه أوضح لمستشار النمسا أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكل أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة، لافتًا إلى أنه حرص كذلك على استعراض رؤية مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا.

وواصل: «تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الاخيرة في السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق».