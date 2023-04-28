احذر التلاعب في أسعار انتظار السيارات.. العقوبة قد تصل للحبس

جاء القانون المصري يهتم بتنظيم شتى الأمور الحياتية المختلفة، من أجل تحقيق السلام والآمان في المجتمع المصري، ويتم ذلك من خلال تحديد القوانين للواجبات والحقوق، واهتمت التشريعات المصرية بتناول القطاعات المختلفة، وهناك العديد من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، من ضمنها قانون المرور الذي ينظم سير المركبات في الشوارع والطرق المصرية.

التلاعب في مقابل انتظار السيارات

وقال هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون اهتم بتنظيم مسألة مقابل انتظار السيارات، وذلك لمواجهة التلاعب في مقابل الانتظار وعمليات النصب المتعمد من قبل «السايس» في بعض الأحيان، وقال أن القانون قد حدد تعريفة معينة مقابل انتظار السيارات، والتلاعب أو مخالفة التعريفة المحددة، يؤدي إلى تطبيق عقوبات قانونية على الفاعل.

وأوضح «لبيب» أنه وفاق لقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، كل من يقوم بالتلاعب في سعر التعريفة المقابل لانتظار السيارات، وقام بتحصيل سعر يزيد عن السعر المحدد في القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 شهور، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوباتين، هذا بالإضافة إلى إلغاء رخصته.

رخصة السايس

ولفت لبيب إلى أن نفس ذات القانون وضع عدد لتنيظيم عملية انتظار السيارات، وعلى كل من يعمل في هذا الإطار أن يلتزم بتلك القواعد، أول هذه القواعد هي الحصول على رخصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وعدم الحصول على الرخصة يمنع المواطن من مزاولة هذا النشاط، وأيضا أن يتم إنشاء لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وذلك في كل المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن العقوبات سالفة الذكر.