بث مباشر.. وصول مجموعة مصريين من السودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية كتب: أحمد حامد دياب 04:27 م | الخميس 27 أبريل 2023 قاعدة شرق تعرض فضائية «إكسترا نيوز»، بثا مباشرا، لوصول مجموعة من المصريين العائدين من السودان، لقاعدة شرق القاهرة الجوية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دراسة لـ«المصري للفكر»: مصر تتعامل مع أزمة السودان دون التورط بالصراع وصول مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان.. بث مباشر المصريون العائدون من السودان يسجدون فور وصولهم إلى أرض الوطن وصول طائرتين جديدتين تقلان مصريين عائدين من السودان.. بث مباشر وصول طائرة جديدة تقل مصريين عائدين من السودان.. بث مباشر السودان إكسترا نيوز قاعدة شرق بقلم أحمد حامد دياب