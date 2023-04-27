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بث مباشر.. وصول مجموعة مصريين من السودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية

كتب:

أحمد حامد دياب
04:27 م | الخميس 27 أبريل 2023
قاعدة شرق

قاعدة شرق

تعرض فضائية «إكسترا نيوز»، بثا مباشرا، لوصول مجموعة من المصريين العائدين من السودان، لقاعدة شرق القاهرة الجوية.

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