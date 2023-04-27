المصريون العائدون من السودان يسجدون فور وصولهم إلى أرض الوطن

قال ياسر عبد الستار مراسل إكسترا نيوز بقاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية، إن القاعدة ما زالت تستقبل الطائرات العسكرية المصرية القادمة من السودان، وتحمل على متنها أبناء مصر.

إكسترا نيوز: تنسيق بين السلطات المصرية والسودانية لعودة المصريين

وأضاف في حديثه على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حركة الطائرات بدأت من الصباح الباكر، إذ استقبلت قاعدة شرق العديد من الطائرات صباحًا، وتستقبل القاعدة الآن طائرتين عسكريتين تحملان مواطنين مصريين بعد التنسيق التام بين السلطات المصرية مع الجهات السودانية لتأمين هذه الرحلات.

إكسترا نيوز: فرحة وسعادة بالغة بين المصريين العائدين من السودان

وتابع أنه بالحديث مع المصريين العائدين على متن هذه الطائرات، تم رصد فرحة عارمة ومشاعر سعادة بالغة بعودتهم إلى أرض الوطن، إذ قام العديد من المواطنين بالسجود شكر لله فور نزولهم من الطائرات، لافتًا إلى أن الكثير من المصريون العائدون يصفون الأوضاع بالسودان بـ«الكارثية» كون الإشتباكات متصاعدة والوضع غير آمن.