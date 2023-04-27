إصابة 4 أشخاص في مشاجرة لخلافات بين عائلتين بدمياط

شهدت مدينة ميت أبوغالب بمركز كفر سعد بدمياط مشاجرة بين عائلتين بالعصا والأسلحة البيضاء مما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح متفرقة في مختلف أنحاء الجسم إذ نشبت مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال والشباب حتى تطورت لخناقة واستخدام الأهالي السلاح الأبيض، وعلى الفور إنتقلت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة وجرى فض النزاع ونقل المصابين للمستشفى.

مشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، إخطارًا من المقدم هيثم جنيدى مأمور مركز شرطة كفر سعد يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين إثر مشاجرة بين مجموعة من الأطفال والشباب عقب لهوهم مع بعضهم البعض.

إصابة 4 أشخاص بالمشاجرة

وإنتقلت قوة من مركز شرطة كفر سعد بدمياط تحت إشراف العميد محمد عنان مدير المباحث الجنائية وبرئاسة الرائد رامي العراقى رئيس مباحث مركز شرطة كفر سعد ومعاون المباحث النقيب إسلام عيد إلى مكان البلاغ بميت أبوغالب في شارع السوق بجوار سنترال ومكتب بريد المدينة وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وحالة واحدة بالغة إثر نشوب مشاجرة عائلتين بسبب خلافات بين إحدى شباب العائلة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة دمياط بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لتقديم الرعاية الطبية لكل منهم بحسب حالتة الصحية وإصاباته.

السيطرة على المشاجرة

كما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة وإنهائها وضبط طرفيها وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.