حبس 3 متهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بمنشأة ناصر.. بيع الخضار السبب

«حاولوا الاستيلاء على فرشتنا في السوق»..هكذا اعترف أحد المتهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنشأة ناصر، كما أقر المتهمون الثلاثة بارتكابهم الواقعة وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بيع الخضار سبب المشكلة

وأضاف أحد المتهمين أن الخلاف تطور لمشاجرة بسبب أماكن بيع الخضروات حيث قام المجني عليهم باستغلال غياب المتهمين واتخذوا من مكانهم مقرا لهم لبيع الخضار وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أصيب خلالها المجني عليهم.

تفاصيل المشاجرة

تعود التفاصيل لوصول بلاغ إلى قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجرح في الظهر، وآخر مصاب باشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر في قاع الجمجمة ادعاء مشاجرة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وبين 3 أشخاص بحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية، وجميعهم يعملون في بيع الخضروات، بسبب خلافات بينهم على أماكن البيع تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة مما نتج عنه إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهمين

وعقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّ «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.