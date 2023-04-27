مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة عائلية بسوهاج

لقي حارس أمن مصرعه، بسبب مشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج إذ لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه فور وصوله إلى المستشفى، وأصيب 3 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة «محمد. خ. ح» سن 41 عاما حارس أمن خاص، مصابا بجرح طعني بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وشقيقه المدعو «أحمد. خ. ح» سن 39 عاما عامل بمقهى مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيمن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

أطراف المشاجرة وأسبابها

وبين طرف ثان المدعو «جمال. ع. ا» سن 58 عاما سائق مصابا بجرح قطعي بالذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفي سوهاج التعليمي لإسعافه، وهو عم زوجة الأول، ونجله المدعو «محمد. ج. ع» سن 26 عاما سائق، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين».

وتبادلا الاتهامات فيما بينهم، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها، واتهم الثاني من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما بسلاح أبيض كان بحوزتهما، نتج عنه وفاة شقيقه، وحدوث إصابته بسبب خلافات المصاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.