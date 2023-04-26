تطورات جديدة في مشاجرة الزاوية الحمراء.. خلافات على 200 جنيه

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة المشاجرة التي اندلعت أول أمس بالأسلحة النارية بدائرة قسم الزاوية الحمراء وتسببت في إصابة أكثر من شخص بجروح خطيرة، أن الطرفين تشاجرا بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ وقدره 200 جنيه، كان قد اقترضها أحدهم من الآخر ورفض عودتها فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية.

استعان بأحد أفراد أسرته للمشاركة في المشاجرة

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الذي تم ضبطه أحد أطراف المشاجرة «له معلومات جنائية» مصاب بجرح قطعى بالرأس، هو من اعتدى على الطرف الثاني واستعان بأحد أفراد أسرته للمشاركة في المشاجرة وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته والتي أحدثت إحداها إصابة المجني عليه والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة.

3 قرارات من النيابة

خضع المتهمون لجلسة اعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أو من عدمه.

تفاصيل المشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله على الفور تم الانتقال وبالفحص، تبيّن حدوث المشاجرة بين كلًا من طرف أول أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس، طرف ثانى أحد الأشخاص "مصاب بجرح بالرأس" مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها.