جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الرابع في مؤشر الأداء البحثي لتصنيف «سيماجو»

حققت جامعة كفر الشيخ، إنجازاً جديداً في التصنيفات الدولية، طبقاً لتصنيف سيماجو «Scimago» للمؤسسات البحثية والأكاديمية، حيث تقدمت الجامعة من المركز «4573» لعام 2022 لتُصبح «3788» لعام 2023 على المستوى الدولي؛ أما على المستوى المحلي فقد تقدمت الجامعة من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع.

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الرابع في مؤشر الأداء البحثي

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إحراز الجامعة تقدماً ملحوظاً، بعد أن حصلت جامعة كفر الشيخ علي المركز الرابع محلياً في مؤشر الأداء البحثي لعام 2023 وذلك بعد تخليها عن المركز السادس للعام 2022، لافتاً أن التقدم في التصنيفات العالمية، يأتي نتاجاً للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، وحرص إدارة الجامعة على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية.

وأوضح «دسوقي»، أن تصنيف سيماجو «Scimago» للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يُعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات فرعية كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء.

أقسام تصنيف سيماجو «Scimago»

وأضاف «دسوقي»، أن التصنيف الصادر مؤخراً في أبريل 2023 قد اشتمل الأقسام التالية: مؤسسات حكومية، ومؤسسات صحية، وشركات، ومؤسسات غير هادفة للربح، وبلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام «8433» مؤسسة دولية مقارنة بـ«8084» مؤسسة دولية في العام 2022 بزيادة «349» مؤسسة جديدة مما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف.

وأشار «دسوقي»، إلى أن هذا التصنيف يُعد اعترافاً دولياً قوياً بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، منوهاً أن التصنيفات الدولية تُساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل

وأكد «دسوقي»، على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة، لتشجيع البحث العلمي التطبيقي، والنشر العلمي الدولي، والتقدم للمشروعات التنافسية محلياً ودولياً، واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل خلال الأعوام المقبلة.