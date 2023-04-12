رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاءات جديدة لخدمة الطلاب والبحث العلمي

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعمال إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، اليوم الأربعاء، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع، الذي يخدم العملية البحثية للطلاب داخل الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب ومسؤولي الإدارة العامة للشئون الهندسية ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الابتكار

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذي أولى منذ توليه المسؤولية، أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، وتحقق في هذا الملف، العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى توجيه الرئيس السيسى، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

مبنى جديد يخدم العملية التعليمية بالجامعة

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إنّ المبنى الجديد لكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، يتكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضي 2100 م2 ومساحة الدور المتكرر2100م2 ومساحة السطح 500 م2 بإجمالي مساحة 15200 م2، ويتكون الدور الأرضي من صالة ألعاب رياضية، رعاية شباب، مكتبة، حسابات، شؤون العاملين، أوفيس وحمامات مجمعة، يتكون الدور الأول من مركز استشارات، قاعة كبار الزوار، مكتب أمين الكلية، مكتب سكرتارية، مكتب عميد الكلية، مكتب وكيل الكلية وحمامات مجمعة وأوفيس، والمبنى من الدور الثاني حتى الدور الخامس يتكون من قاعات تدريس، غرف هيئة التدريس، مدرجات، معامل وحمامات مجمعة، الدور السادس يحتوي على صالات عرض للطلبة، قاعات تدريس، مخازن، اوفيس وحمامات مجمعة؛ وأخيراً السطح يحتوى على المخازن وغرف الكهرباء.

مشاريع بحثية للطلاب

كما تابع، المشاريع البحثية لطلاب كلية الذكاء الاصطناعي بالمبنى الحالي، وأشاد بمجهودات الطلاب وحرصهم على مواكبة التطور التكنولوجي، إذ إن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مستقبل كل قطاع صناعي والبشرية، ويعد المحرك الأساسي لجميع التقنيات الناشئة مثل جمع البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء، ومن المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر خلال السنوات المقبلة في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة الأعمال وسرعة تنفيذها، ويزيد من قيمتها ويساهم في تطور الأعمال باستمرار، كما يزيد من عدد المتفاعلين مع هذه الأعمال بسبب التطور المستمر للأدوات والبرمجيات المتعلقة به.