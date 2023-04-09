رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الموظفين والعاملين مائدة إفطار جماعي

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مئات الموظفين والعاملين في الجامعة، حفل الإفطار الجماعي، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة، والدكتور حسن يونس، نواب رئيس الجامعة السابقين، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور طارق الملا، مدير عام الإدارة العامة للمدن.

«دسوقي» يُهنئ الحضور بمناسبة شهر رمضان

وقدم «دسوقي»، التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة، مشيراً إلي حرصه الدائم على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من الموظفين والعاملين في الجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.

«دسوقي»: الموظفون ركيزة أساسية في منظومة الجامعة

وأكد «دسوقي»، أن الموظفين والعاملين بجامعة كفر الشيخ هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تُساعد على تطوير وارتقاء الجامعة، لافتاً أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

ومن جانبهم، أعربت إدارة جامعة كفر الشيخ والجهاز الإداري والعاملين بها، عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، مقدمين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.