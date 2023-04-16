رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاء مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، سير العمل بمنشآت مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

رئيس الجامعة: المشروعات الجديدة تُمثل أهم ملامح المرحلة التنموية

وأكد «دسوقي»، أن المشروعات الجديدة تُمثل أهم ملامح المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتى في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية.

وأضاف «دسوقي»، أن خطة الجامعة تهدف إلي استكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، وتطوير البحث العلمى والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.

وأوضح «دسوقي»،، أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الجامعة، هو ربط وإعداد خريجيها بسوق العمل، وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى أن أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

مبنى المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مبني المدرجات المركزية لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بمساحة 1200 متر للدور الواحد، بعدد 5 مدرجات، سعة المدرج 500 طالب للمدرج الواحد، بإجمالي عدد 2500 طالب وطالبة.