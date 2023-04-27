المستشار النمساوي: مصر «حجر راسخ» للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا

وصف المستشار النمساوي، كارل نيهامر، مصر بأنها تعد «حجر راسخ» للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قصر الاتحادية اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة لبلاده، لافتا إلى أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للنمسا سوف يتم التوسع في الاتفاقيات في هذا الصدد، لترسيخ التعاون بشكل أكبر بين البلدين.

هدف زيارة مستشار النمسا لمصر

وأضاف المستشار النمساوي أن هدف زيارته لمصر هو التركيز على الجانب الاقتصادي، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات النمساوية يرسخ هذا التعاون ويضعه نصب الأعين.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده لديها علاقات تعاون وثيقة مع مصر في كثير من المجالات، وخاصة الاقتصادية والأمنية وكذلك الثقافية، مؤكداً أن زيارته لمصر بمثابة الختام المهم والكريم لرحلته إلى أفريقيا.

مباحثات هامة مع الرئيس السيسي

وأوضح نيهامر أن المباحثات مع الرئيس السيسي كانت مكثفة وثرية، تناولت الحديث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي يتم توقيع الاتفاقات فيها، مشيرا إلى أن مصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا حيث يأتي الكثير من المواطنين النمساويين إلى مصر في الإجازات، منوها بحدوث الكثير من التطور في النقل الجوي بين البلدين وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذه الصدد أيضا.

وقال مستشار النمسا إن من الموضوعات المهمة التي تناولتها المحادثات هي الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى خبرات مصر في هذا الصدد وأن التعاون مع مصر في هذا المجال مهم.

وأضاف المستشار النمساوي أن المحادثات تناولت أيضا موضوع الهجرة غير الشرعية، مؤكدا احترامه الكبير لما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ، وهو ما يعد إسهامًا كبيرًا للغاية يهدف إلى أمن القارة الإفريقية ويمثل عبئا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر، مشددا على أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزة البلدين في هذا الصدد.

وأكد أن موضوع الهجرة غير الشرعية مهم للغاية بالنسبة لقارة أوروبا، مشددا على ضرورة تنسيق مسألة طلبات اللجوء والهجرة ، مبينا أن طلب اللجوء هو حق مكفول بالدستور، أما الهجرة فهي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا.

وأشار إلى أنه تناقش مع الرئيس السيسي حول أن يكون هناك هجرة منظمة ويكون هناك منظورات شرعية أيضا في سوق العمل الأوروبية واستقبال الأيدي العاملة في أوروبا.

التوصل لتفاهم مشترك مع مصر

وأضاف أنه تم التوصل لتفاهم مشترك مع مصر يشبه الاتفاق المبرم مع ألمانيا بشأن الاستفادة المشتركة من الإمكانيات البشرية الكبيرة الموجودة في مصر، حيث إنه يوجد في مصر أكثر من 60 مليون شاب وشابة، لافتا إلى أن مصر والنمسا من الممكن أن يسيرا معانا لقطع الطريق على منظمات الهجرة غير الشرعية والتعاون في هذا الصدد.

وأكد مستشار النمسا أن مصر تعد حجرًا راسخًا في شمال إفريقيا فيما يخص الاستقرار والأمن وهناك مشكلات متعددة تحيط بها من دول الجوار، مؤكدا بالقول: "نرى مصر هنا شريكا مهما للغاية".

وأعرب المستشار النمساوي عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي في النمسا قريبا، معربا عن شكره مجددا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.