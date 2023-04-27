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المستشار النمساوي: نحتاج لخبرات مصر في الحرب على الإرهاب

كتب:

محمد عزالدين
03:32 م | الخميس 27 أبريل 2023
مستشار النمسا

مستشار النمسا

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن مصر تعد مقصدا أساسيا للسياح النمساويين خلال الإجازات، موضحا أن البلدين شهدتا الكثير من التطور في النقل الجوي، وهناك مزيد من الاتفاقات في هذا الصدد.

وأضاف المستشار النمساوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أن الحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي من الموضوعات المهمة، ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر «سنفعل ما في وسعنا لما فيه من خير لشعبينا من تبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب».

وتابع: «تناولت محادثتنا الهجرة غير الشرعية، وأؤكد أنني احترم كثيرا ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر».

وواصل:«تنسيق مسألة طلبات اللجوء من الموضوعات المهمة للغاية في أوروبا، فاللجوء حق مكفول في الدستور بينما الهجرة هي مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا».

 

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بقلم محمد عزالدين