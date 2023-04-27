لأول مرة.. سيوة تدخل ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في مصر

أعلن المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح عن إدخال واحة سيوة لأول مرة ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في مصر، وجرى وزراعة هذا العام 18 حقل قمح إرشادي بإجمالي مساحة 30 فدانا بمركزي سيوة والحمام بمطروح، وأخذ عينات لتقدير متوسط إنتاج الفدان من القمح هذا الموسم وكانت النتائج مبشرة.

كما جرى تنفيذ يوم حصاد ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمطروح في سيوة بحضور المهندس محمد أبوالدهب مدير الإرشاد بمديرية الزراعة ومهندسي الإرشاد الزراعي بإدارة سيوة الزراعية.

حصاد القمح في مطروح

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في اجتماع بالمحافظة استعدادات مطروح لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة 45 ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة التي تقدر بمساحة 15260 فدانا مروية بقري بنجر الحمام، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين، ووكيل وزارة الزراعة، والمهندس جمعة محمد على مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير إدارة الرقابة التموينية، والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح والإدارات المعنية.

صوامع القمح

ووجه محافظ مطروح ببيان بأهمية الإعلان عن التيسيرات التي تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصومعة وانتهاء لجنة من المرور للاطمئنان على جاهزية الصومعة مع بدء اللجنة المعنية في الاستلام غدا الجمعة.

حصاد 1200 طن من القمح في مطروح

وأكد المهندس منصور محمد مراقب عام قرى البنجر بمطروح أنه جرى حتى الآن حصاد نحو 1200 طن جاهزة للتوريد بخلاف حقول سيوة الإرشادية.

جهود توريد القمح

وأشاد محافظ مطروح بجهود العام الماضي في تجميع القمح، التي بلغت كميات التوريد المستهدفة 30 ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا للعام للمنتج الاستراتيجي، وتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، وضرورة الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات خلال الانتقالات مع التيسير على الموردين، وتوعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات.

زيادة الرقعة الزراعية من القمح

ولفت محافظ مطروح على جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.