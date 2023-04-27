ينتظر المواطنون تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم غد الجمعة، الأمر الذي معه يتساءل كثير من المصريين عن مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، وهل هناك تغيير في مواعيد عمل البنوك بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، حيث ينتظر تقديم التوقيت في مصر بمقدار ساعة كاملة عند منتصف الليل اليوم الخميس.

مواعيد عمل البنوك بعد تطبيق التوقيت الصيفي

تظل مواعيد البنوك ومكاتب البريد كما هي عليها بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وهي المواعيد الطبيعية التي كانت قبل الإجازة.

وتبدأ مواعيد العمل في البنوك ومكاتب البريد بعد تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة الثامنة ونصف، على أن ينتهي العمل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وبدأت البنوك العودة إلى المواعيد الطبيعية يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، والتي كانت عليها إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد قرار البك المركزي بتعطيل العمل في البنوك والبريد من يوم الخميس الماضي، حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023، لتستمر إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 6 أيام.

تعطيل العمل في البنوك الخميس 4 مايو 2023

وأعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر، الخميس المقبل الموافق 4 مايو 2023.