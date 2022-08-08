اكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات البرية إلى الإنسان في الصين

اكتشف علماء من الصين وسنغافورة، اليوم، نوعًا جديدًا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.

اكتشاف فيروس جديد ينتقل للإنسان من الحيوانات البرية

وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية «بينباي»، اكتشف العلماء فيروس جديد يطلق عليه اسم «لاني»، وهو ينتقل إلى البشر من خلال الحيوانات البرية.

35 إصابة بفيروس «لاني» في الصين

وبحسب العلماء الصينيين، جرى تسجيل 35 حالة مصابة بالفيروس الجديد في مقاطعتي «شاندونج» و«خنان» الصينيتين.

وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقًا.