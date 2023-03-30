تشيلي ترصد أول إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى إنسان، بحسب وكالة رويترز، وأفاد بيان صدر عن الوزارة بأنّ الإصابة لرجل يبلغ من العمر 53 عاما ظهرت عليه أعراض الإنفلونزا الشديدة، لكن حالته مستقرة.

البحث عن المخالطين

وتبحث الحكومة عن مصدر العدوى وتعمل على تحديد المخالطين للمريض، وأعلنت تشيلي رصد إصابات بإنفلونزا الطيور من السلالة إتش5 إن1، منذ أواخر العام الماضي وسط حيوانات برية.

تعليق صادرات الدواجن

وأدى اكتشاف حالات في مزارع في الآونة الأخيرة إلى تعليق الحكومة صادرات الدواجن، كما رُصدت حالات في القطاع بالأرجنتين، لكن البرازيل أكبر مصدر للدواجن في العالم، لا تزال خالية من العدوى.

وأشارت السلطات الصحية في تشيلي إلى أن الفيروس يمكنه الانتقال من الطيور أو الثدييات البحرية إلى البشر، ولكن لا يوجد انتقال معروف من إنسان إلى إنسان، وقال مسؤولون عالميون في مجال الصحة إن خطر انتقال العدوى بين البشر منخفض، لكن مصنعي اللقاحات يعدون جرعات لإنفلونزا الطيور مخصصة للبشر على سبيل الاحتياط.