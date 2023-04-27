المتهم بقتل زوجته في الشرقية يبكى أثناء تمثيل الجريمة

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض «سكين» بسبب خلافات عائلية بينهما، إلى مسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لتمثيل جريمته وشرح كيفية ارتكابها أمام محقق النيابة العامة.

وأجهش المتهم بالبكاء أثناء إعادة تمثيل مشهد التخلص من زوجته، وذكر أنه نظرا لوجود خلافات سابقة بينهما حدثت مشادة كلامية بينه وبين الضحية يوم الواقعة، وتطورت لمشاجرة، تعدى خلالها على المجني عليها بسلاح أبيض «سكين» حتى فارقت الحياة على يديه.

النيابة تستدعي أسرة المجني عليها

وقررت النيابة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه من عدمه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالها أمام النيابة لكشف تفاصيل الخلافات التي أدت إلى ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بلاغا، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة زوج المجنى عليها، مقيم بدائرة المركز وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة المتوقعة، يقول المحامي والخبير القانوني أحمد حسن الخبير لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.