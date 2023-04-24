تفاصيل الرحلة الأخيرة لـ«سائق الفيوم».. الجُناة أنهوا حياته في 15 دقيقة

«هوصل الناس دي وهرجع أروح لأن تعبت واليوم كان طويل».. حوار قصير دار بين الشاب «محمد رجب» صاحب الـ19 عاما من عمره من محافظة الفيوم، وصديقه أثناء تواجده بمنطقة المريوطية فيصل - هرم، وأخبره أنه يعود لمنزله بعد إنهاء الرحلة الأخيرة، ولم يكن يعلم أنه سيعود محملا على الأعناق جثة هامدة عندما أقدم شاب على قتله بالاستعانة بأصدقائه هم «ع ا ع» 19 سنة عامل «جبسن بورد»، و«محمد ع ع» 20 سنة عامل، و«عبدالله ي ع»، و«حميدة ح ح» 17 سنة، لسرقة التوك التوك وتركوه جثة هامدة.

جريمة في 15 دقيقة

أوراق القضية حملت مفاجآت كثيرة في الواقعة التي شهدتها منطقة الزراعات بدائرة قسم شرطة كرداسة بمنتصف شهر مارس الماضي، كشف المتهمون فيها عن خطتهم الشيطانية التي قاموا بتنفيذها في غضون 15 دقيقة ووفق اعتراف أحد المتهمين بجلسة تحقيق جديدة أمام فريق النيابة، قائلا: «قابلنا المجني عليه وطلبنا منه يوصلنا لأحد الأماكن».

وعند الوصول إلى مسرح الواقعة قام المتهم الأول بخنق سائق التوك توك بالتي شيرت وباقي المتهمين تعدوا بالضرب لشل حركته في غضون ربع ساعة ثم سرقوا هاتفه المحمول ومركبته التوك توك وتم بيع الهاتف بمبلغ مالي 700 جنيه، والتوك توك بـ11 ألف جنيه إلى عميلين سيئ النية. وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني مجيبا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.