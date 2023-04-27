كاتب صحفي سوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: تشكيل لجنتين لإجلاء الرعايا الأجانب

كشف الكاتب الصحفي السوداني محمد عبدالرحمن، ملامح الوضع الإنساني في السودان، مشيرًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى مدينة بورتسودان، وباتت الحركة قليلة جدًا في شوارع الخرطوم جراء الاشتباكات، إضافة إلى توقف عدد كبير من المستشفيات.

إجلاء البعثات الدبلوماسية

وأضاف «عبدالرحمن» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان يشهد الآن عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول من خلال ميناء بورتسودان.

وتابع: «الوضع الأمني في مدينة بورتسودان آمن ويشهد استقرارًا والحياة طبيعية وهادئة»، موضحًا أنه تم تشكيل لجنتين من أجل إجلاء رعايا الدول برًا وجوًا.

الوضع الإنساني في السودان

واستكمل: «الوضع الإنساني في السودان في أمس الحاجة لوقفة لما شهدته الخرطوم، وهناك الكثير من المواطنين نزحوا من الخرطوم إلى دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان».

وذكر أن مبادرة إيجاد لاقت قبولا واستحسانا كبيرين في الشارع السوداني، وأعطته بصيصًا من الأمل، وربما فرص نجاح هذه المبادرة تكمن في احتكام الطرفين إلى صوت العقل، بخاصة بعد موافقة الطرفين مبدئيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.