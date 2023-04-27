أحد المصريين العائدين من السودان لـ«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي إنسان وبطل والجميع يشكره

التقت قناة «إكسترا نيوز»، مع عدد من المصريين العائدين من السودان، في اللحظات الأولى لوصولهم إلى مطار شرق القاهرة، ورصدات مشاهد الفرحة والسعادة التي غمرت جميع العائدين.

المصريون العائدون من السودان

واستقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية المصريين العائدين من السودان بالورود، وسط بهجة وفرحة من القلب، ارتسمت على وجوه جميع العائدين من السودان.

وقال أحد الشباب المصريين العائدين من السودان «الرئيس عبدالفتاح السيسي إنسان وبطل، وجميع العائدين من السودان يتقدمون بكل الشكر له وللجيش المصري، السفارة والجميع لم يقصروا معنا وأرسلوا لنا الباصات ومنها إلى المطار، الحمد لله على سلامة وصولنا».

شكرا للرئيس السيسي

وأوضحت سيدة مسنة عائدة من السودان: «أنا مبسوطة جدًا علشان رجعت بلدي ووطني مصر، ومكنتش مصدقة إني هرجع تاني، وأشكر الرئيس السيسي الإنسان، الذي لا يفرق بين أحد في أبناء الوطن، وربنا يخليه لمصر ويطول في عمره».

وأضافت: «نشكر مصر والرئيس السيسي، والقوات المسلحة على الجهد الكبير لإعادة جميع العالقين بالسودان إلى بلدنا مصر، وتم توفير المياه والأكل والشرب لنا وتم استقبالنا بالورود في المطار».