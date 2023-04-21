مراكز الشباب تحتفل بمبادرة «العيد أحلى» للعام الثاني على التوالي في سوهاج

نفَّذت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة مبادرة «العيد أحلى» في مركز شباب جزيرة محروس التابع لإدارة أخميم للشباب والرياضة، تهدف هذه المبادرة إلى إدخال البهجة والسعادة على الأهالي القاطنين في القرى والنجوع والمدن التي تقع ضمن نطاق مراكز الشباب، من خلال يومٍ ترفيهيٍ يضم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل المراكز.

مبادرة «العيد أحلى» في مركز شباب جزيرة

تأتي هذه المبادرة في إطار دور المراكز الشباب في المجتمع، وفي استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتحقيق أهدافها نحو مجتمع متكامل.

وتهدف المبادرة إلى جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدته مراكز الشباب بجميع محافظات مصر خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي.

تطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية

ويأتي ذلك تأكيدًا على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تكثيف الأنشطة داخل المراكز وتوجيهات الأستاذ يسرى كفافي بمتابعة الأنشطة داخل الهيئات الشبابية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي للمراكز الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة وتقديم تجارب ترفيهية جديدة للمجتمع.