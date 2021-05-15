1500 متسابق يشاركون في مهرجانات رياضة الهجن بجنوب سيناء

تشهد رياضة الهجن بمحافظة جنوب سيناء طفرة غير مسبوقة، ما ساهم في انعاش القطاع السياحي بالمحافظة.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن بجنوب سيناء وأمين حزب حماة الوطن، إن التوسع في إنشاء مضمار للهجن في العديد من مدن محافظة جنوب سيناء يسهم في تنشيط القطاع السياحي، موضحًا أنه جرى الانتهاء من إقامة مضمار تدريبي بمدينة نويبع بطول 4 كيلو مترات، وجار إقامة مضمار تدريبي آخر بمدينة الطور بطول 3 كيلو مترات.

وصدق اللواء خالد فودة على إنشاء مضمار تجريبي بمدينة رأس سدر بطول 5 كيلو مترات، بهدف خدمة مضمار شرم الشيخ الدولي.

سباقات الهجن تدير ملايين للقطاع السياحي بشرم الشيخ

وأشار «حمدان» إلى أن حزب «حماة الوطن» قدم تبرع عيني للمضمار الذي سيجرى إنشاؤه بمدينة رأس سدر، عبارة عن 1500 ماسورة حديدية، و50 طن أسمنت، و400 متر زلط، دعمًا ومساهمة من الشركة في إنشاء المضمار لهذه لرياضة التي تدير عائدًا يصل إلى ملايين للقطاع السياحي.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للهجن في تصريح له، اليوم السبت، أن مهرجانات سباقات الهجن التي يجري تنظيمها بمدينة شرم الشيخ تدير ملايين الجنيهات للقطاع السياحي، إضافة إلى الاستفادة التي تعود على القبائل البدوية السيناوية، لافتًا إلى أن بدو سيناء يستفيدون من مهرجانات سباق الهجن من خلال حركة البيع والشراء لكل مستلزمات المشاركين في السباقات، بواقع يتراوح بين مليون إلى 3 ملايين جنيه في المهرجانات الصغيرة، و 4 إلى 6 ملايين في المهرجانات الكبيرة.

300 هجن بجنوب سيناء يشاركون في السباقات وجميعهم من السلالات العربية الأصيلة

وأكد أن عدد المشاركين في مهرجانات سباق الهجن من بدو جنوب سيناء في تزايد مستمر، وبلغو عددهم نحو 1500 متسابق على المستوى الدولي والمحلي، بينما بلغ عدد الهجن التي تشارك في تلك السباقات بالمحافظة يتعدى 300 هجن وجميعهم من السلالات العربية الأصيلة.

وعن أسعار الإبل التي تشارك في مهرجانات الهجن، قال عيد حمدان، إن مهرجانات الهجن ساهمت بدرجة كبيرة في رفع أسعار الإبل، فقد وصل سعر الهجن الأصيل عام 2017 إلى 100 ألف جنيه، بينما يتراوح سعره اليوم ما بين 800 جنيه إلى مليون جنيه.

مواصفات الجمل الأصيل

وعن مواصفات الجمل «الهجن» الأصيل، قال: «يكون الجمل الأصيل ذو صدر عريض، وطويل القارب «المنطقة ما بين السنام والأكتاف»، ذو كف صغير وكوع القدم الخلفي مصلوب»، موضحًا أن سباقات الهجن التي تجري بمضمار شرم الشيخ الدولي، يجرى التنافس خلالها على 4 أشواط، وهم شوط الحج وعمر الجمل الذي يشارك فيه يكون سنتين فقط، والشوط الثاني هو شوط اللجايا ويتنافس فيه الجمال ذات عمر لا يقل عن 3 سنوات، والشوط الثالث شوط الجدع ويتنافس خلاله الجمال ذات الـ 4 سنوات، والشوط الأخير شوط الثنايا، ويشارك فيه الهجن التي تتراوح عمرها من 5 إلى 6 سنوات.