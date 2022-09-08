«رياضة شمال سيناء»: إنهاء الاستعدادات لاستقبال سباق الهجن في العريش

أنهى مجلس مدينة العريش ومديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، آخر الاستعدادات لسباق الهجن الذي من المزمع عقده بمضمار الهجن غرب المدينة، في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار العودة من جديد على أرض سيناء هو قرار القيادة السياسية، المهتمة تماما بعودة الحياة لمجاريها بشمال سيناء، بل بشكل أفضل من السابق، وأن الاستعدادات تمت على أكمل وجه، وفي انتظار وصول الضيوف».

عودة الهجانة تحقق رواجا تجاريا للمحافظة

وأضاف «راشد»: «عودة سباق الهجن معناه أن هناك دخلا اقتصاديا كبيرا سوف يدخل المحافظة، سواء من استخدام الفنادق والشاليهات بمدينة العريش، وتحريك السوق والمطاعم والكافتيريات التي أصبحت جاهزة بشكل تام لاستقبال الحدث العالمي».

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن مضمار سباق الهجن في الكيلو 17 غرب العريش، أي أن المسافة سوف تكون أقل من ربع ساعة للوصول إلى وسط المدينة، وهذا ما نراهن عليه من أجل الأستفادة الحقيقية من السباق، ونهدف لإنجاح السباق لاستمرار الفاعليات عليه بشكل دائم، والعمل على تطويره».

وتابع: «يتكون مضمار سباق الهجن من عرض 20 مترا في طول 8 كيلو مترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات في مصر، بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع».

6 ملايين جنيه لرفع كفاءة مضمار الهجن غرب العريش

وقد صدق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف 6 ملايين جنيه لتطوير مضمار الهجن بالكيلو 17 غرب العريش بشمال سيناء.

وكان أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا إلى مجالس المدن في العريش وبئر العبد، وجهاز تنمية سيناء، برفع الرمال الموجودة، ورفع كفاءة مداخل ومخارج المضمار، والعمل على تزيين المكان قبل منتصف الشهر، موعد بداية السباقات بالمضمار على أرض سيناء.

مجلس مدينة العريش يزيل الرمال من مضمار الهجن

وكان مجلس مدينة العريش قد قام بإزالة الرمال، والعشوائيات من مضمار السباق، وتم فتح الطرق المؤدية، على أن تكون المدرجات وأماكن تواجد السيارات، وأصحاب الكافتيرات جاهزة لاستقبال المتسابقين على الخطوط الخارجية للمضمار.

العريش جاهزة لاستقبال سباق الهجن

ومن جهة أخرى، أكد مجلس مدينة العريش في بيان، أن جميع الفنادق والشاليهات في العريش جاهزة لاستقبال عودة السباقات، موضحا أن العريش شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، من حيث عملية رفع كفاءة الطرق، واستقرار الكهرباء والمياه والشبكات والخدمات العامة.