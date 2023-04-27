محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان العارف بالله إبراهيم

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي بدسوق، موجهاً باستمرار أعمال النظافة في الفترات النهارية والليلية، ليكون الموقع لائق بالمكانة الدينية كوجهة سياحية تتجه لها أنظار مريدي مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

محافظ كفر الشيخ؛ مدينة دسوق ذات موقع متميز مُطل على نهر النيل

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية مدينة دسوق، وموقعها المتميز المُطل على نهر النيل، إضافة لكونها مدينة تجارية متميزة، يتردد عليها أهالي المحافظات المجاورة، مكلفاً بإزالة كافة الإشغالات في الميدان الإبراهيمي.

ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر، إن ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي يقع في قلب مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وسُمي بذلك نسبةً إلي مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي أو المسجد الإبراهيمي، هو مسجد بناه القطب الصوفي العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وهو أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.