مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ يتزين بالأنوار استعدادا لشهر رمضان

تزين مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، بالأنوار، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تزيين مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم تزيين مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وإضاءة واجهات ومآذن المسجد، ضمن الخطة المكبرة لتطوير وصيانة المساجد على مستوى الجمهورية هذا العام، لافتا إلى أن المساجد ازدانت تألقا وبهجة وبهاء استعدادا واحتفاءً واحتفالاً بشهر رمضان المبارك.

نظافة وصيانة 5 آلاف مسجد بكفر الشيخ

وأوضح «يونس»، إنه تم نظافة وصيانة كل مساجد محافظة كفر الشيخ، البالغ عددها نحو 5 آلاف مسجد، مقسمة على 16 إدارة أوقاف، مشيرا إلى تهيئة المساجد مبنى ومعنى للمصلين والذاكرين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف البرامج الدعوية، والأنشطة القرآنية بالمساجد، بجانب النظافة الدورية للمساجد، وقيام جميع القيادات بالمديرية والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل.

ما هو مسجد إبراهيم الدسوقي؟

ومن الجدير بالذكر، أن مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أو المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، بناه القطب الصوفي العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وهو أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.