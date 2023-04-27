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مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقترب من حسم المعركة بالخرطوم

كتب:

محمد ايمن
07:58 م | الخميس 27 أبريل 2023
مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم

مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم

قال مراسل القاهرة الإخبارية في العاصمة السودانية الخرطوم، محمد إبراهيم، إن الجيش السوداني بدأ ينتشر طول اليوم الخميس، بكثافة في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية.

حصار ميليشيا الدعم السريع

وأفاد إبراهيم بأن الجيش السوداني حاصر ميليشيا الدعم السريع، وبدأ في استهداف مواقع معينة تتمركز فيها هذه الميليشيا في وسط الخرطوم، بعد وصول تعزيزات للجيش من الولايات إلى العاصمة.

ولفت إلى أن هذا الحصار قد يحسم المعركة لصالح الجيش السوداني، بخاصة بعد أن أرهقت هذه الميليشيا سكان الخرطوم بالسرقة التي طالت مراكز تجارية كبرى في العاصمة، بعد قطع خطوط اتصالها وطرق إمداداتها، لكنها تحتمي بالمواطنين كدروع بشرية.

أعداد كبيرة من المتمردين

وكان الجيش السوداني قد أعلن صباح اليوم أن أعدادًا كبيرة من المتمردين استجابوا لنداء هجر الميليشيا والانضمام للقوات المسلحة، وبلغ عددهم 200 شخص، موضحًا أن هناك المزيد من الأشخاص سينضمون للجيش السوداني.

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بقلم محمد ايمن