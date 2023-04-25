الجيش السوداني: نعمل على تجفيف منابع التمويل لقوات الدعم السريع

لا تزال الأحداث التي يشهدها السودان في الوقت الحالي، تُلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصةً بالمواقع التي شهدت على مدار أكثر من أسبوعٍ مضى، العديد من المواجهات المحتدمة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة.

وقال العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، إنه يجري في الوقت الحالي العمل على تجفيف منابع التمويل لقوات الدعم السريع.

وأوضح أن الجيش السوداني يسير وفق خطة محددة في التعامل مع القوات، حتى لو طال أمد الاشتباكات بين الطرفين، مؤكدًا أنه من الصعب توقع مدى زمني لاستمرار المواجهات، مشددا على أن هذه الحرب فُرضت على السودان وجيشه، في ظل تنفيذ قوات الدعم السريع أجندة ذاتية.

وذكر أن الجيش السوداني اختار العمل بشكل دفاعي في مواجهة القوات، خاصةً في ظل لجوئها إلى الاحتماء بالمناطق المدنية والتدرع بالمواطنين، وهو الأمر الذي يُصعّب مهام القوات السودانية في التعامل معها.