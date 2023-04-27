اقرأ في عدد «الوطن» غدا: من مصر إلى السودان.. «حبابكم عشرة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

إشادات واسعة بـ«لجنة العفو»

حقوقيون وسياسيون: المنظمات الدولية أكدت قدرة «اللجنة الرئاسية» على توحيد المصريين بعد عام من بدء انطلاق عملها

مواطنو أسوان فتحوا أبواب بيوتهم أمام السودانيين النازحين من الحرب فى بلادهم

من مصر إلى السودان.. «حبابكم عشرة»

مباحثات بين مصر والنمسا لتعزيز التعاون الثنائى

«السيسي ونيهامر» ناقشا الأوضاع فى السودان وفلسطين وملف «السد الإثيوبى» ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

الحكومة: تحركنا لإعادة المصريين منذ بداية أحداث السودان

«الشركة المتحدة» قدمت للجمهور وجبة درامية متنوعة في رمضان

الصفحة الثانية:

«أمناء الحوار الوطنى» يحسم تفاصيل الجلسة الافتتاحية ويدعو لصياغة موقف شعبى يدعم الحلول السلمية للأزمة السودانية

«عبدالقوى»: 3 جلسات يومياً لتمكين اللجان من مناقشة المقترحات المقدمة بمختلف الملفات.. و«فرحات»: متفائل بطبيعة عمل الجلسات والحوار سيكون بوصلة الجمهورية الجديدة.. و«البدرى»: الحوار أصبح مطلباً جماهيرياً مهماً فى الوقت الراهن لمناقشة مختلف القضايا

إشادات واسعة بنجاح جهود لجنة العفو الرئاسى خلال عام

حقوقيون وسياسيون: المنظمات الدولية أكدت قدرة اللجنة على توحيد المصريين.. و«الخولى»: توجيهات رئاسية بالتواصل مع المُفرج عنهم لإزالة أى عقبات تحول دون مشاركتهم بفاعلية فى الأحداث المجتمعية.. و«الشهابى»: أصبحت أهم مؤثر فى الحياة السياسية ويمكن وصفها بأنها شخصية العام

يستخدم غرابيل بأحجام مختلفة لتنظيف الغلال من الأتربة والحصى

افتتحت مشروعها وتسوّق منتجاتها «أون لاين» وفى المعارض «عبدالعزيز» يتمسك بمهنة «المقرقراتى» فى موسم حصاد القمح

لظروف طارئة.. «ثناء» تقتحم سوق العمل بـ«الدواجن والفطير»

الصفحة الثالثة:

من مصر إلى السودان «حبابكم عشرة»

سياسيون: مشاهد استقبال السودانيين.. ملحمة شعبية تؤكد وحدة وادى النيل

«العبيدى»: مصر دائماً بلد لكل العرب ليس بمجرد الكلام وإنما بالمواقف العملية

«إسماعيل»: تعامُل على قدم المساواة مع المصريين

الصفحة الرابعة:

فرحة الأشقاء: مصر طول عمرها فاتحة أبوابها

بنات أسوان: جهزنا البيت للعائلات وكأنه يوم عيد

مبادرات خيرية للمساعدة: «بيوت أسوان دايماً مفتوحة ليكم»

«أسماء»: بابا قال لنا «ربنا بعت الأسر دى عشان عارف إننا قد المسئولية»

بلدنا مشهور بالكرم والطيبة وكل الأهالى تكاتفوا لمساعدة ودعم الشعب الشقيق

العائلات السودانية وجدت الأمان فى منازل أشقائهم المصريين

أهالى أسوان شكلوا ملحمة وطنية لمساعدة أشقائهم السودانيين

شاب أسوانى: توفير غرف خاصة لإقامة الأشقاء ومساعدتهم فى أى إجراءات يحتاجونها

تشكيل مجموعات شبابية من المتطوعين لتيسير وتسهيل تنقلات السودانيين مجاناً

طبيب مصرى يفتح أبواب عيادته بالسودان لعلاج المرضى والمصابين مجاناً: «متاحة 24 ساعة»

«المناعى»: ذهبت لافتتاح فرع جديد لمركزى الطبى ورفضت المغادرة بعد اندلاع المواجهات

مجدى عبدالعزيز: لدىّ أقارب ومعارف وصلوا إلى مصر وكلهم أجمعوا على حسن استقبالهم ومساندتهم بكل الطرق

الكاتب السودانى: مصر دائماً تثبت معدنها الأصيل.. ومن وصلوا إليها شعروا بالأمان

مصر الدولة الوحيدة التى أعادت تموضع سفارتها والقنصليات لتقدم الدعم والمساندة لكل السودانيين

الصفحة الخامسة:

أهالى «دابود» النوبية فتحوا منازلهم للأشقاء: «مش هنسيبهم»

العائلات النوبية عن استقبال النازحين: «أشقاؤنا.. وهمومهم هى همومنا»

شاب أسوانى: «إحنا ضهر وسند لإخواتنا السودانيين»

«بحر»: لم نتردد لحظة فى استقبالهم ووفرنا لهم منازل ليشعروا أنهم فى بيوتهم

«حسن»: «هنوفر لهم كل حاجة».. و«فتحى»: فتحنا لهم منازل كانت مغلقة منذ سنوات

سائقو الحافلات المصرية يستقبلون السودانيين بـ«أطعمة وحلوى ومياه باردة»

الاحتواء المصرى.. دعم نفسى للفارين

«إيناس»: الحروب تصنع جبالاً من الخوف.. وفقدان الأحبة يؤثر على الضحايا

السفير محمد العرابى: الدولة ليست حريصة على أبنائها المصريين فقط بل على كل الأشقاء.. وهذا دور دول الريادة

وزير الخارجية الأسبق: مصر ترحب بالأشقاء لدعمهم حتى الاستقرار وعودتهم لبلادهم

الصفحة السادسة:

مباحثات بين مصر والنمسا حول التعاون الثنائى وتطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية وسد النهضة الإثيوبى والأوضاع فى السودان

«السيسى»: النمسا من أهم شركاء مصر تجارياً واستثمارياً فى المنطقة.. وعلاقات البلدين قائمة على الاحترام المتبادل.. وهناك تفاهم مشترك بشأن ملف الهجرة غير الشرعية

«نيهامر»: مصر حجر راسخ فيما يخص الاستقرار والأمن بالمنطقة.. ونحتاج لخبراتها فى الحرب على الإرهاب

«المصرى للفكر والدراسات»: جهود الإجلاء تؤكد أن سلامة المصريين «أولوية قصوى» للدولة مصر ساعدت دول العالم فى إجلاء رعاياها من الأراضى السودانية خاصة التونسيين واليونانيين والصينيين والباكستانيين والألمان والأتراك

جهود «الهلال الأحمر»: خدمات علاجية ونفسية وغذائية للأشقاء

الصفحة السابعة:

«كولر» يطالب لاعبى الأهلى بعدم التهاون أمام الرجاء.. «فتحى» يقترب من القيام بدور «السولية».. و«شريف» يهدد «كهربا» بـ«الدكة»

«السفاح».. «الملايين تنتظرهم».. 5 إنجازات تطارد «هالاند» و«الفرعون» أبرز الضحايا

الزمالك يغرى «سيف ويوسف» للبقاء وعدم الرحيل.. و«أوسوريو» يشيد بـ«الونش» والشباب

«الأجانب يمتنعون».. كواليس اختيار «البنا» حكماً للسوبر.. ومخطط خاص للموسم الجديد.

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توقيعى على عقد «الكتيبة 101» كان الأسرع فى حياتى.. وفوجئت بـ«النيل» بيضحك لى عند دعائى بالتوفيق فى تجسيد «زاهية»

لبلبة: «الكتيبة 101» حقق حلم والدتى بالمشاركة فى عمل وطنى، وكنت أبكى مع حكايات «أمهات الشهداء» فى التليفزيون

ما زلت مصرة على تقديم عمل للأطفال و6 أيام على الانتهاء من «الجواهرجى»

الإخلاص فى العمل.. تأثرت بمشهد إصابة «نور» ونقله للمستشفى.. وأجريت معايشة تخيلية بدأت بولادتى لعمرو يوسف وانتهت بعمله كضابط.. «وماعنديش حاجة فى حياتى أهم من فنى.. أقدمه بحب وإخلاص طوال سنوات عمرى»