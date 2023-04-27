ياسر جلال يكشف لـ«الوطن» سبب ابتعاده عن السينما: الدراما تستغرق وقتا طويلا

كشف الفنان ياسر جلال، سبب ابتعاده عن السينما، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاحه في الأعمال الدرامية التي يشارك فيها بالسباقات الرمضانية كل عام.

سبب ابتعاد ياسر جلال عن السينما

وقال ياسر جلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمله في الدراما يأخذ منه وقتًا كبيرًا، ولا يتبقي له سوى وقت قليل، ويحاول الاستفادة منه بالجلوس مع أولاده وزوجته، بالإضافة إلى ممارسته الرياضة بشكل يومي، موضحًا: «في أيام بنعقد في التصوير ساعات كتيرة بدل ما أروح وأنام بفضل إني ألعب رياضة لأني أحرص على ممارسته بشكل يومي».

وأضاف أنه يعرض عليه العديد من الأعمال السينمائية، ولكن أغلب وقته بيكون لتحضير لمسلسل السيزون، لأنه يبدأ التحضير في وقت مبكر، حتى يدخل السباق الرمضاني وهو على أتم استعداد»، موضحًا: «احتمال يكون في تجربة سينما حلوة قريب».

نجاح ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة

وحقق ياسر جلال نجاح كبير، خلال السباق الرمضاني الماضي، حيث شارك في مسلسل «علاقة مشروعة» ، وشاركة في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم: مي عمر، وداليا مصطفى، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي.