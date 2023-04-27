محمد رمضان يكشف لـ«الوطن» تفاصيل تعاونه مع العالمي ميتري جيمس

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، عن استعداده الكامل لطرح التريو الغنائي الجديد الذي يقدمه مع المطرب العالمي ميتري جيمس والأردني عصام النجار يوم غد الجمعة.

كشف الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل جديدة قائلًا: «الأغنية هي إعادة تقديم للأغنية الشهيرة Turn Me On التى قدمها العالمي Kevin Lyttle وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا».

محمد رمضان يكشف تفاصيل تعاونه مع ميتري جيمس

وتابع محمد رمضان: «في البداية عندما عٌرضت عليا الفكرة لم أكن متحمسا لأنني فكرت بأنها بالفعل أغنية قدمت من قبل وحققت نجاحا كبيرا لماذا أعيد تقديمها مرة أخرى، لكن منتج الأغنية أقنعني بأن هذا الأمر يحدث في الخارج وليس به أي مشكلة.. وعلى سبيل المثال قدمت من قبل أغنية ماكارينا وأعيد تقديمها مرة أخرى وحققت نجاحا كبيرا، لذلك وافقت على تقديم الفكرة لكن بلحن مختلف لكى يشعر الجمهور بأن هناك شئ جديد يقدم في الأغنية».