«مسنة» عائدة من السودان تقبل رأس مراسلة «إكسترا نيوز» وتشكر الرئيس السيسي

في مشهد عفوي وبدموع الفرحة، عبرت سيدة مصرية عائدة من السودان، عن بالغ سعادتها بعد العودة سالمة إلى الأراضي المصرية، بتقبيل رأس الإعلامية نانسي نور، تعبيرا عن شكرها لمصر، وهي تحمل صورة الرئيس السيسي، قائلة: «أنا فرحانة جدا برجوعي لمصر بلدي ووطني وناسي، ومع الرئيس السيسي اللى لا يفرق بين أحد، ربنا يعطي له الصحة والعمر».

ووجهت السيدة الدعاء والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثها مع مراسلة «إكسترا نيوز»، قائلة: «ربنا يبارك في عمر الرئيس السيسي ويحفظه، وهو دائما متواضع وبيراعي الغلابة».